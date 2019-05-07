Грузия намерена сотрудничать с НАТО в Черном море

Грузия стремится к тому, чтобы Черное море было зоной безопасности, и намерена сотрудничать в этой области с НАТО. Об этом заявила во вторник президент Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с главой польского государства Анджеем Дудой.

«Важно то, что НАТО приближается к Грузии, стремится к Грузии. Черное море стало важным пунктом, если говорить об обеспечении безопасности. Грузия хочет принимать полное участие в этих отношениях с нашими партнерами, заботиться о том, чтобы Черное море осталось зоной мира и безопасности, избегать конфликтов», — сказала она.

«Нет ничего невозможного. Мы сможем все, если захотим», — сказала Зурабишвили, отвечая на вопрос о перспективах членства страны в ЕС. «Но нужно быть реалистами. Нужно понимать, что Европа еще не готова», — добавила глава государства.