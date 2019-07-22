Грузия начала покрывать недостаток в электроэнергии за счет Азербайджана

С 1 июля Грузия импортирует электроэнергию из Азербайджана.

Об этом говорится на официальном сайте АО «Коммерческий оператор системы электроэнергии Грузии».

С начала июля до 18-го числа месяца соседняя страна импортировала 41,1 млн киловатт/час электроэнергии из Азербайджана.

В июле прошлого года объем импортированной Грузией электроэнергии составил 1,16 млн киловатт/час. Из них 1,14 млн киловатт/час пришлись на долю Азербайджана, остальная часть – 17,73 тыс. киловатт/час – России.

В июле соседняя страна обычно экспортирует электроэнергию, импорт же примерно нулевой.

Сейчас импорт из Азербайджана связан с низким объемом производства электроэнерги на ГЭС Грузии и увеличением потребления.