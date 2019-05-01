Грузия между Азербайджаном и Турцией или кремлевская машина пропаганды в действии

Кремль начал предвыборную кампанию парламентских выборов в Грузии 2020 года, создавая для Тбилиси «врагов», таким мнением поделился с #, грузинский эксперт, Егор Куроптев, комментируя ситуацию на границе между Азербайджаном и Грузией.

«Заявления президента Зурабишвили о необходимости демаркации границ, которые она сделала и в Баку и в Ереване, стали лакомым куском для российских СМИ, которые просто не имели права пропустить упавшую с небес подачу. Ведь тема «демаркации границ» с Грузией – основа политики России в отношениях с Тбилиси. Проблема только в том, что границ там, где их хочет провести Кремль нет, так как их задача начертить границы по оккупированным территориям Грузии. Вот и выбрали умные товарищи чекисты стратегию темы «делимитации границ» и альтернативных внешних врагов, как основную для своей предвыборной гонки к 2020 году «, — сказал эксперт.

По его мнению, Кремль отлично понимает, что в 2020 году «бой» за Грузию будет не просто самым важным с 2012 года, но и с самыми реальными для него результатами.

«Стратегия выбрана до боли знакомая, многократно апробированная в России. Грузии «придумают» других внешних врагов. И не просто придумают, а уже придумали. Зная болевые точки общества, Кремль уже взялся лепить для грузин «врагов» в лице дружеских Турции и Азербайджана, всячески подчеркивая, утрируя и развивая через «свои» СМИ, прикормленных политиков и вполне официальных представителей и прочих общественных центров идею, что главный враг-то не Россия совсем, а другие соседи, которые то дороги к церквям вам «закрывают», то Аджарию «мечтают» отнять, то еще на газ цену поднимают», — сказал Куроптев.

Аналитик также добавил, что «Грузино-российский общественный центр», который уже несколько лет официально работает в Тбилиси на кремлевские финансы, срочно провел конференцию с говорящим названием «Грузия между Россией и Турцией: современная ситуация на фоне исторических реалий».

По его словам, количество пророссийских «конференций» или вернее тусовок, направленных на стравливание Грузии с ближайшими партнерами в лице Анкары и Баку резко возросло, как возросло и число продвигаемых в соцсетях на платной основе «новостей» от прокремлевских СМИ.

«СМИ» эти сливные бачки назвать тяжело, поэтому в кавычках. Чего стоит молниеносная кампания кремлевских подпевал по инциденту с закрытием дороги к монастырю Давид Гареджи. «Разгромный» материал фанатеющего от Владимира Путина СМИ, где после серии «разоблачений» «недружественных шагов» со стороны Баку, автор материала советует Грузии «понять, что она находится в противоестественном союзе (с Турцией и Азербайджаном) и начать поиск настоящих друзей…». Под настоящими «друзьями» любители Путина, Асада и прочих ангелов во плоти, конечно, подразумевают оккупирующий Грузию и Украину Кремль. «Катается» вовсю по теме монастыря и главный официальный рупор Кремля агентство «Спутник»», — добавил он.

Политолог также сказал, что тему демаркации в отношениях Тбилиси и Баку поднимать не принято, чтобы не трогать болевые точки лишний раз.

«Живем же спокойно. Зачем Зурабишвили подняла столь болезненный вопрос для всех трех стратегических союзников – не знаю. Надеюсь, что это просто та тема, где госпожа Президент решила проводить свою линию во благо. Вклад так сказать исторический. Но факт, что эта острая и больная тема на таком уровне снова возникла за год до решающих выборов, не радует. Как, кстати, и с выпадом про «учите грузинский язык» и «не буду говорить на языке оккупантов». Учить грузинский – это важно. Важно и для самого произнесшего эту фразу человека, но в данном случае, когда это было сказано в адрес национальных меньшинств – эффект был не против языка оккупантов, а против самих меньшинств. Надеюсь, что Тбилиси и Баку быстро закроют эту тему мирно и спокойно, чтобы не давать бесплатно Большому брату такую шикарную тему для пропаганды», — резюмировал аналитик.