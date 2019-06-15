Грузия львиную долю электроэнергии получает из Азербайджана

В январе-мае этого года Грузия импортировала из Азербайджана 539,67 млн кВт-ч электроэнергии.

Как сообщает местное бюро Report, информацию распространил Коммерческий оператор системы электроснабжения Грузии (ESCO).

За отчетный период общий объем импорта электроэнергии в соседнюю страну составил 614,1 млн. кВт-ч. 87,9% этого объема пришлись на Азербайджан.

За первые пять месяцев этого года Грузия поставила из России 74,43 млн кВт-ч электроэнергии.

В январе-мае объем транзита электроэнергии из Азербайджана в Турцию через территорию Грузии составил 23,5 млн кВт-ч.