Грузия и Азербайджан подписали план о сотрудничестве в сфере обороны

Баку и Тбилиси подписали в среду в Габале план военного сотрудничества на 2019 год, документ подписали главы двух военных ведомств Закир Гасано в и Леван Изория, передает Vedomosti.Az.

Министры обороны Грузии, Турции и Азербайджана обсуждают в среду на переговорах в Габале вопросы региональной безопасности и военное сотрудничество в трехстороннем формате. Переговоры между Грузией, Турцией и Азербайджаном на уровне министров обороны проводятся с 2012 года. В трехстороннем формате встреча проходит в седьмой раз.

Утром в среду состоялась двусторонняя встреча министра обороны Азербайджана Закира Гасанова и главы оборонного ведомства Грузии Левана Изория. По итогам переговоров стороны подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год.