Грузия хочет вступить в НАТО вместе с Абхазией и Южной Осетией

Для Грузии является приемлемым вступление в НАТО с Абхазией и Южной Осетией. Об этом в среду заявила журналистам вице-спикер парламента республики Тамар Чугошвили, комментируя предложение экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена о вступлении в альянс таким образом, чтобы пятая статья о коллективной безопасности устава блока не распространялась на Абхазию и Южную Осетию.

«Мы делаем все для того, чтобы у нас была высокая совместимость с НАТО, нежели у других стран, которые достигли большего прогресса в политических переговорах с альянсом о членстве. Это признают все международные партнеры. Для нас приемлемым является то, чтобы Грузия стала членом НАТО с полноценными территориями [Абхазией и Южной Осетией], поэтому спекуляции на эту тему являются бесполезными и не соответствуют интересам страны», — сказала Чугошвили.

Еще один вице-спикер парламента Георгий Вольский в свою очередь заявил, что идея Расмуссена не является новой, однако для ее обсуждения необходимо, чтобы официальные лица альянса высказали свою позицию по этому вопросу, а также разработали единую позицию внутри блока.(ТАСС)