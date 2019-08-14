Грузия главный конкурент Азербайджана в борьбе за туристов

В минувшем году наблюдалось резкое сокращение доходов от туризма в Азербайджане, подсчитал экономист Ровшан Агаев. И это несмотря на серьезный рост капитальных вложений, строительство инфраструктуры, отелей и ресторанов по всей стране.

Сфера гостеприимства признана приоритетным направлением несырьевой части экономики, за последние десять лет страну охватили различные международные спортивные и культурные и художественные мероприятия. В любом случае, если взглянуть на балансовую отчетность Центрального банка, можно увидеть существенное увеличение доходов Азербайджана от иностранного туризма, начиная с 2010 года. Чиновники не упускают возможности представить эту динамику результатом государственной политики, говорит экономист.

Между тем, согласно данным о капитальных вложениях Государственного комитета статистики, инвестиции в сектор туризма увеличились с 2009 года. Общий объем инвестиций в этот сектор к прошлому году достиг 2 млрд. долларов. Средства пошли, главным образом, на строительство горнолыжных комплексов (в Гусаре и Габале), а также возведение отелей и ресторанов по всей стране. Достаточно отметить, что за последние 10 лет количество гостиниц и отелей увеличилось на 25%, а число мест в этих заведениях возросло на 35%.

«Кстати, сектор туризма был признан одним из приоритетов правительства в 2016 году, — говорит Агаев. – Была разработана отдельная дорожная карта развития отрасли. В разделе анализа этого документа отмечается, что в настоящее время доля в ВВП страны составляет 2,8% и это намного меньше, чем в странах региона. Скажем, в Грузии упомянутый показатель составляет 7% от ВВП, в Турции – 5%».

Но несмотря на все предпринятые шаги, в минувшем году наблюдалось резкое снижение доходов Азербайджана от туризма – спад на 13% сравнительно с предыдущим годом. И если в 2017 году доходы страны составили 3 млрд. долларов, в прошлом году этот показатель сократился до 2,63 млрд. долларов. По мнению экономиста, этот проблемный момент нужно рассматривать в свете ключевых факторов. Надо понимать, что Азербайджан соседствует со странами, имеющими высокий туристический потенциал и представляющими серьезную конкуренцию для местной сферы гостеприимства.

«Главный наш конкурент в сфере туризма соседняя Грузия, — продолжил Агаев. – А потому, представляет особый интерес сравнительный анализ показателей обеих стран. По данным грузинского Центробанка, доходы от иностранного туризма этой страны в минувшем году достигли 3,3 миллиарда долларов. Таким образом, доходы Грузии от туризма были на 600 млн. долларов, или на 23% больше. По данным местных СМИ, в минувшем году Грузию посетили 4,8 млн. туристов. Для сравнения, в Азербайджане этот показатель составил 2,9 млн. иностранных гостей, что почти на 50% меньше. Из этих показателей следует вывод, что в Грузии турист тратит в среднем 700 долларов, а в нашей стране 900 долларов».

Экономист отметил интересное обстоятельство. Несмотря на то, что количество прибывших в Азербайджан туристов в минувшем году увеличилось на 6% , доходы от сферы гостеприимства упали на 13%. В то же время рост турпотока в Грузию на 10% сопровождался увеличением доходов от туризма на 18%. Агаев также обратил внимание на официальную статистику, согласно которой 63% гостей приехали к нам из трех стран — России, Грузии и Турции. При этом до 20% туристов приезжают из Ирана и арабских стран. «Иными словами, турпоток из развитых стран ограничен, — считает он. — Например, количество туристов из Германии, Нидерландов, Франции и Италии составило 40 000 человек. При этом Грузию в прошлом году посетили 150 000 туристов только из Польши, Израиля и Германии. Соседняя страна постепенно диверсифицирует турпоток».

При анализе показателей за первый квартал 2019 года выясняется, что количество туристов, приезжающих в нашу страну, сокращается. В Грузии наблюдается положительная динамика. Так, согласно официальной статистике, в первом квартале текущего года турпоток в Азербайджан сократился на 2,9%. Наибольшее снижение было зарегистрировано в сегменте приезжающих из Катара (48,5%), Ирана (43,4%), Израиля (41,7%), Объединенных Арабских Эмиратов (28,1%) и Ирака (24,8%). В то же время количество иностранных туристов, посещающих Грузию, увеличилось на 2,2%. Наибольшее увеличение произошло за счет граждан Китая (59%), Саудовской Аравии (53%) и Израиля (11,5%).

«Если Азербайджан планирует зарабатывать на сфере гостеприимства, необходимо оглядываться на главного конкурента в регионе – Грузию и учитывать предпринимаемые там шаги. Скажем, правительство Грузии пришло к выводу, что без прямых авиарейсов сложно привлечь массовый поток туристов из развитых стран. Визовый режим также чрезвычайно важен для западных стран. Проще говоря, необходимо учитывать такие моменты, чтобы не остаться в проигрыше», — уверен экономист.