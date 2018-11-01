Грузия будет и впредь закупать американское оружие

Грузия продолжит закупать военную технику у США, заявил, по сообщению РИА Новости, министр обороны Леван Изория во время выступления на Международной конференции по вопросам обороны и безопасности в Батуми.

«Передача Грузии противотанковых систем Javelin — очень важное событие. В личной беседе господин Мэттис (министр обороны США) сказал мне, что подобные решения принимаются только в отношении стран, которые пользуются особым доверием. Исходя из этого мы продолжим приобретать у США вооружение другого типа», — заявил Изория.

По словам министра, «Грузия, в свою очередь сделает все, чтобы защитить безопасность этих систем».

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