Грузины везут в Баку «Шинель»

Азербайджанский государственный академический Русский драмтеатр открыл свой новый театральный сезон. Публике представили спектакль «Миллионерша» по пьесе Бернарда Шоу, в постановке народного артиста и главного режиссера театра Александра Шаровского. Премьера спектакля состоялась 19 мая и была приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана — Натальи Шаровской.

А уже в следующем месяце в Баку пройдут гастроли Тбилисского академического Русского драматического театра им. А.Грибоедова.

«В очередной раз, подтверждая дружеские и профессиональные отношения между нашими театрами, грузинские актеры покажут бакинцам оригинальную постановочную версию по произведению Николая Гоголя «Шинель», — сообщили # в пресс-службе Русского драмтеатра.

Хрестоматийная история Акакия Акакиевича — маленького человека в большом городе, в оригинальной и неожиданной трактовке Русского театра из Грузии имела ошеломительный успех на Международном Театральном фестивале в Санкт-Петербурге, прошедшем в апреле 2019 года.

«Вы думаете, шинель — это вид верхней одежды? Ничего подобного! Шинель — это идея о любви и о мечте, идея об абсолюте человеческих чувств, идея о гармонии и о совершенстве. Шинель — это попытка выстроить мир с идеальными отношениями, это вечные поиски истины. Шинель это попытка найти гармонию в большом мегаполисе, где люди живут и чувствуют на бегу», — размышляет лауреат Государственной премии Грузии Автандил Варсимашвили, — автор сценической версии и постановки.

Главную роль в спектакле (Башмачкина) исполняет Аполлон Кублашвили. В постановке также задействованы Михаил Арджеванидзе, Людмила Артемова-Мгебришвили, Арчил Бараташвили, Михаил Гавашели, Нино Кикачеишвили, Мариам Кития, Иванэ Курасбедиани и Гванца Шарвадзе.

Премьера спектакля прошла 15 февраля 2019 года.