Грузинского чемпиона мира по дзюдо взяли за ограбление 23 квартир

На окраине Афин провели спецоперацию для задержания чемпиона мира по дзюдо. Греческие правоохранители взяли живущего в Греции 31-летнего грузинского спортсмена Тариэла Зиндиридиса, он же Шмаги Сонишвили, по обвинению в ограблении 23 квартир. В ходе спецоперации задержали еще одного грузина, члена преступной группы, который также обвиняется в ограблении домов.

Во время обыска правоохранители изъяли приборы, с помощью которых грузины проникали в квартиры. В результате обыска домов изъяты драгоценности, и другие украденные вещи, стоимость которых достигает 95 000 евро.

Греческая пресса активно пишет о спецоперации, проведенной для задержания членов преступной группы. По информации местных СМИ, члены преступной группы орудовали в Афинах и прилегающих городах.

По утверждению греческих правоохранителей, бывший спортсмен включился в преступную деятельность с 2017 года.

Тариэл Зиндиридис, которого задержали 12 июля, является гражданином Греции, и в 2003-2007 годы участвовал во многих международных чемпионатах от имени этой страны.

В показаниях следствию чемпион мира категорически отрицает обвинение в грабеже, и заявляет, что гонорар, полученный из соревнования, он вложил в бизнес, и имел доходы именно из этой деятельности.

Шмаги Сонишвили родился в селе Мчадиджвари. Семья категорически исключает, что Сонишвили занимался преступной деятельностью в Греции.

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