Грузинский туризм: падения не случилось

Минуло уже полгода с тех пор, как жители Грузии и России лишены возможности пользоваться прямым авиасообщением между их странами. Причем у властей двух государств прямо противоположная позиция относительно возобновления авиасообщения. Тбилиси желает форсировать события, а Москва категорически против. Пострадавшими же в этой затяжной геополитической войне окажутся как раз российские туристы, которых на Новый Год лишают одного из самых популярных зимних направлений. Ведь грузинские горнолыжные курорты комфортом не уступают европейским, а по ценам – вообще самые дешевые на постсоветском пространстве. Получается, Москва вновь идет против интересов своих же граждан.

Грузия и Россия, напомним, с 2008 года не имеют прямых дипломатических сношений — их заменяют встречи спецпредставителей двух стран, которые проходят в Праге. И недавно, 28 ноября, очередная такая встреча состоялась впервые после витка конфликта Москвы и Грузии, когда в июне президент Путин своим указом запретил полеты российских авиакомпаний в южно-кавказскую страну.

Перед пражской встречей грузинский спецпредставитель по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что в Тбилиси полностью готовы к восстановлению авиасообщения. А вот представляющий в контактной группе Россию сенатор Григорий Карасин сообщил, что восстановление полетов произойдет не раньше 2020 года.

А это значит, что на новогодние праздники Грузия останется без россиян, на которых традиционно приходилась большая доля туристских каникулярных доходов.

Впрочем, Национальный банк Грузии уже отчитался, что спад, связанный с отменой авиасообщения, в отрасли уже преодолен. Но кто больше всего пострадал от запрета, так это российские перевозчики — свои потери они оценили в 3,2 млрд. рублей. Причем если поначалу Минтранс РФ заявлял, что эти потери государство компенсирует до конца лета, то теперь сообщается, что деньги найдутся не раньше 2020 года. Если вообще найдутся.

Сейчас уже никто и не вспоминает, из-за чего был введен запрет на перелеты. Хотя началось все из-за странного недоразумения с российским депутатом, усевшимся в кресло грузинского спикера.

И последние полгода значительная часть российских туристов либо летала в Грузию через третьи страны, либо ехала на машине через Азербайджан.

Но, тем не менее, грузинская туристическая отрасль, по крайней мере, судя по заявлениям местных чиновников, быстро переориентировалась с российского туриста на жителей стран Западной Европы и Ближнего Востока. Кстати, более платежеспособных, нежели русские.

То есть, с точки зрения платежного баланса и туристических потоков для Грузии значительно важнее отношения не с Россией, а с Турцией и Евросоюзом. Например, грузинский экспорт в Россию составляет всего 10%.

Так что особых последствий для Грузии от введенных Путиным санкций ждать не стоит.

В России привыкли увязывать динамику туристической отрасли Грузии с политическими событиями внутри этой страны. Например, сейчас ряд изданий сообщает, что в Грузии нарастает внутриполитическая конфронтация в преддверии ключевых парламентских выборов в 2020 году, где правящая партия Бидзины Иванишвили только что «кинула» народ, отказавшись переходить на пропорциональную избирательную систему, что обещала летом. И ее рейтинг по итогам долгого правления падает. И, мол, поэтому весьма вероятен силовой сценарий исхода борьбы за власть, в том числе и в формате длительного противостояния. И это может напугать туристов. Однако ж, опыт показывает, что ни одно из внутриполитических обострений в Грузии еще ни разу не сказалось на безопасности ни одного иностранного туриста. Так что, зря нагнетают.

Да и вообще, несмотря ни на что, особых потерь туристическая отрасль Грузии с лета не понесла. И даже наоборот. Согласно свежему сообщению Статистического департамента Грузии, за 11 месяцев 2019 года количество визитеров из РФ в Грузию достигло 1,4 млн. человек, что на 4,9% больше по сравнению с прошлым годом. Да и количество визитов международных путешественников за тот же период приблизилось к новой исторической отметке — 8,6 млн. человек, рост на 7,2%.