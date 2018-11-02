Грузинский премьер обещает провести второй тур выборов по высоким стандартам

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в пятницу пообещал обеспечить проведение второго тура президентских выборов по высоким стандартам. Второй тур выборов должен пройти до 2 декабря.

«Второй тур выборов пройдет по высоким стандартам, которые внедрила наша политическая команда. Гарантией стабильности и мира в Грузии с 2012 года является партия «Грузинская мечта» и правящая политическая команда», — заявил Бахтадзе на брифинге в правительственной канцелярии, сообщает РИА Новости.

По его словам, «никто не посмеет внести в общественную жизнь диссонанс, надежды на это не должно быть ни у кого».

33 просмотров
| 2018-11-02T16:16:16+00:00 2 ноября 2018, 18:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss