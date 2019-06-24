Грузинский премьер заявил, что российским туристам в Тбилиси ничего не угрожает

Грузия является безопасной страной для туристов из России и других стран. Об этом в понедельник заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе в интервью грузинской телекомпании Imedi.

«Грузия является одной из самых безопасных стран в Европе, а когда мы говорим о Тбилиси, то это также самый безопасный город во всей Европе. Это хорошо знают туристы. Грузия — безопасная страна для российских туристов, а также для любого гостя, который приезжает сюда», — сказал он, комментируя недавнее решение российских властей о приостановке авиасообщения между Грузией и РФ.

По словам Бахтадзе, грузинская сторона собирается поднять этот вопрос на ближайшей встрече спецпредставителя грузинского премьера по взаимоотношениям с Россией Зураба Абашидзе со статс-секретарем, замминистра иностранных дел РФ Григорием Карасиным в Праге. (ТАСС)