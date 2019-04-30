Грузинский парламентарий: Мы должны сохранить с Азербайджаном добрососедские отношения

«Я уверен, ситуация вокруг комплекса «Кешикчидаг» будет решена совместно с властями Азербайджана».

Об этом журналистам заявил председатель комитета по вопросам обороны и безопасности грузинского парламента Ираклий Сесиашвили.

По его словам, к вопросу нужно отнестись предельно осторожно: «Мы должны сохранить с Азербайджаном, страной, с которой не имеем критических проблем, дружеские, добрососедские отношения, с другой стороны мы также должны защищать интересы общества. Уверен, что данную проблему мы решим совместно с властями Азербайджана».

И.Сесиашвили отметил о существовании уже несколько лет проблемы, связанной с комплексом «Кешикчидаг»: «Очень жаль, что на сегодняшний день процесс демаркации границ не завершен. Мы ожидаем решения данного вопроса в соответствии с интересами обеих стран».(Report)

| 2019-04-30T21:30:06+00:00 1 мая 2019, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss