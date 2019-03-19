Грузинский парламент приостановил обсуждение законопроекта, вызвавшего недовольство мусульман

Грузинский парламент приостановил обсуждение законопроекта, предусматривающего изменения в закон «О воинской службе».

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета по вопросам обороны и безопасности законодательного органа, автор проекта Ираклий Сесиашвили.

По его словам, законопроект не будет отозван, просто, его обсуждение временно отложено: «Будут проведены связанные с данным проектом обсуждения и консультации».

Отметим, что предложенные поправки в закон предусматривают освобождение лишь православных священнослужителей от действительной военной службы. Согласно документу, лица, поклоняющиеся другим религиям не будут обладать правом на освобождение от военной службы.

Законопроект был встречен серьезным недовольством Управления мусульман Грузии и другими религиозными общинами.