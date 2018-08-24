Грузинский ансамбль исполнил для Меркель старинную немецкую песню

Грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил в четверг для канцлера ФРГ Ангелы Меркель старинную немецкую народную песню Wir lieben die Strme («Мы любим штормы»). Соответствующая видеозапись размещена на странице музыкального коллектива в Facebook.

«На официальном приеме, проведенном в четверг вечером на горе Мтацминда в Тбилиси от имени премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в честь канцлера ФРГ, «Швидкаца» исполнил для Ангелы Меркель ее любимое произведение — старинную немецкую песню под названием Wir lieben die Strme», сообщило Общественное телевидение Грузии.

Канцлер ФРГ прибыла в Тбилиси в четверг днем, она провела отдельные встречи с премьер-министром Мамукой Бахтадзе, президентом страны Георгием Маргвелашвили, а в пятницу встретится с лидерами некоторых оппозиционных партий Грузии, выступит перед студентами и преподавателями Тбилисского госуниверситета. Во второй половине дня Меркель вылетит в Ереван.

Это второй визит Меркель в Грузию в ранге канцлера ФРГ — в первый раз на этом посту она приезжала в Тбилиси в 2008 году. В СМИ ранее сообщалось, что Меркель впервые побывала в Грузии в 1970-х годах в качестве победительницы прошедшей в ГДР олимпиады по русскому языку.

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