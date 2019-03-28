Грузинские власти заявили о планах углубления отношений с НАТО

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава минобороны Леван Изория заявили, что отношения с НАТО ранее никогда не были на таком высоком уровне и рассказали о планах дальнейшего развития и углубления двустороннего сотрудничества.

Грузинские власти посетили совместный тренировочный и оценочный центр (JTEC) в Национальном учебном центре «Крцаниси» близ Тбилиси, где с 18 марта проходят командно-штабные учения «НАТО-Грузия 2019». В этом году грузинская сторона впервые руководит учениями. На церемонии также присутствовали члены военного комитета НАТО. Учения завершатся в пятницу.