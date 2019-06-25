Грузинские власти обсудят с оппозицией изменения по выборам

Для этого требуются поправки в Конституцию, которые могут быть приняты как минимум голосами 113 из 150 депутатов парламента Грузии. Ввиду того, что правящую партию весной покинули восемь депутатов и она потеряла конституционное большинство, теперь понадобится поддержка оппозиции.
«Наша политическая команда готова по завершению текущей сессионной недели начать расширенные консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями, cо всеми, кто готов заниматься активной политической деятельностью в рамках безусловного уважения закона», — заявил Иванишвили на брифинге.
Позже премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пояснил, что консультации состоятся только с теми оппозиционерами, которые уважают закон.
На этот раз правящая партия удовлетворила второе требование митингующих в Тбилиси с 20 июня и инициировала проведение парламентских выборов 2020 года только по пропорциональной системе. Более того, власти решили провести эти выборы вообще без какого-либо избирательного барьера, о чем ранее вообще речи не шло.