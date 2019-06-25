Грузинские власти обсудят с оппозицией изменения по выборам

Основатель и председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили анонсировал консультации с оппозиционерами в связи с инициативой об изменении избирательной системы в стране, сообщает sputnik-georgia.ru.

Для этого требуются поправки в Конституцию, которые могут быть приняты как минимум голосами 113 из 150 депутатов парламента Грузии. Ввиду того, что правящую партию весной покинули восемь депутатов и она потеряла конституционное большинство, теперь понадобится поддержка оппозиции.

«Наша политическая команда готова по завершению текущей сессионной недели начать расширенные консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями, cо всеми, кто готов заниматься активной политической деятельностью в рамках безусловного уважения закона», — заявил Иванишвили на брифинге.

Позже премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пояснил, что консультации состоятся только с теми оппозиционерами, которые уважают закон.

На этот раз правящая партия удовлетворила второе требование митингующих в Тбилиси с 20 июня и инициировала проведение парламентских выборов 2020 года только по пропорциональной системе. Более того, власти решили провести эти выборы вообще без какого-либо избирательного барьера, о чем ранее вообще речи не шло.

| 2019-06-25T00:28:38+00:00 25 июня 2019, 05:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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