Грузинские власти обсудят с оппозицией изменения по выборам

«Наша политическая команда готова по завершению текущей сессионной недели начать расширенные консультации с парламентскими и непарламентскими политическими партиями, cо всеми, кто готов заниматься активной политической деятельностью в рамках безусловного уважения закона», — заявил Иванишвили на брифинге.

Позже премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе пояснил, что консультации состоятся только с теми оппозиционерами, которые уважают закон.

На этот раз правящая партия удовлетворила второе требование митингующих в Тбилиси с 20 июня и инициировала проведение парламентских выборов 2020 года только по пропорциональной системе. Более того, власти решили провести эти выборы вообще без какого-либо избирательного барьера, о чем ранее вообще речи не шло.