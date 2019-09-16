Грузинские власти не поддержали идею оппозиции ввести санкции против России

Правящая партия «Грузинская мечта» выступает против инициативы оппозиционной партии «Европейская Грузия», предлагающей обратиться к США и Евросоюзу о введении дополнительных санкций против России, заявил лидер партии Гия Вольский.
Партия «Европейская Грузия» подготовила резолюцию, которая подразумевает введение дополнительных санкций со стороны США и Евросоюза в отношение России, в том числе введение санкций в отношении всех тех компаний, которые осуществляют свою экономическую деятельность на территориях Абхазии и Южной Осетии.
«Любая страна, которая признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона подпадает под санкции со стороны США. Дополнительные шаги в этом направлении приведут к экономическим санкции со стороны России», — заявил Вольский на брифинге в понедельник.
По его словам, цель оппозиционной партии на самом деле не имеет благородных соображений и то, что принятие резолюции вызовет дополнительные санкции со стороны РФ, оппозиционерам известно.
«Наш договор о свободной торговле с Европой и Китаем и расширение нашего экспортного рынка является беспрецедентным. Однако существует и российский рынок, которые также значительно обуславливает экономическое положение не только Грузии, но и тех стран, с которыми мы торгуем», — добавил Вольский.(РИА Новости)