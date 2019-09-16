Грузинские власти не поддержали идею оппозиции ввести санкции против России

«Наш договор о свободной торговле с Европой и Китаем и расширение нашего экспортного рынка является беспрецедентным. Однако существует и российский рынок, которые также значительно обуславливает экономическое положение не только Грузии, но и тех стран, с которыми мы торгуем», — добавил Вольский.(РИА Новости)