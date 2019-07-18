Грузинские спортсмены не будут участвовать в «турнире» в Нагорном Карабахе

Грузия запретила своим спортсменам армянского происхождения участвовать в церемонии открытия и соревнованиях VII Панармянских игр, которые будут организованы на оккупированных территориях Азербайджана.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил информационный центр региона Самцхе-Джавахети.

Около 50 спортсменов из Ахалкалакского района Грузии примут участие только в соревнованиях, которые пройдут в Армении. 7 спортсменов, которые примут участие в соревнованиях по армрестлингу и шахматам в так называемой «Нагорно-Карабахской Республике», были исключены из состава команды.

Начальник службы образования, культуры, спорта и по делам молодежи Ахалкалакского муниципалитета Валерий Стельмашов заявил, что спортсмены примут участие только в соревнованиях, которые будут проходить в Армении: «По некоторым причинам мы не сможем принять участие в церемонии открытия».

Отметим, что церемония открытия Панармянских игр намечена на 6 августа в азербайджанском городе Ханкенди, находящемся под оккупацией Армении. Соревнования, которые продлятся до 17 августа, будут проходить не только в Армении, но и на оккупированных территориях Азербайджана.