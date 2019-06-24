Грузинские политические страсти

Столкновения в Тбилиси, начавшиеся из-за российского депутата, очень быстро стали приобретать черты Майдана. Этот факт прямо подтверждается чрезмерно резкой реакцией Москвы с отменой воздушного сообщения с Грузией. В расчет в Кремле даже не приняли очевидные финансовые потери российских, о грузинских вообще не подумали, авиакомпаний, потерявших изрядное количество пассажиров.

Ссылки на антироссийскую риторику выглядят несколько странно. Можно подумать, что только в Грузии нелицеприятно отзываются о политике России. Примеров настолько много, что не стоит их приводить, однако что-то не слышно о прекращении с этими странами воздушного сообщения.

Все действия Москвы в отношении Грузии являются санкциями в чистом виде. И это после многократных заявлений начиная от Путина и далее вниз по властной вертикали о недопустимости подобных действий. По московской логике все санкции против России абсолютно недопустимы, санкции самой России вполне возможны, если возникает даже призрак цветной революции и вообще какого-то даже подобия украинского Майдана.

Тот факт, что в Грузии кипят чисто внутренние политические страсти, не исключает их внешнеполитического продолжения. Приезд российского депутата Гаврилова с его антигрузинским background можно отнести к каким-то недоработкам властей, но что-то подсказывает наличие несколько иной ситуации.

В тбилисских коридорах власти банально пропустили момент резкого повышения общественной температуры. Дело не только в пророссийской позиции нынешних грузинских властей, не следует ее преувеличивать. Гораздо важнее исчерпание реванша возвращения в высшие эшелоны власти элиты, отстраненной во времена Саакашвили.

Вообще идея проведения в Грузии Межпарламентской ассамблеи православия была ущербна с самого начала. Какой смысл добиваться ее два года в стране, где антироссийские настроения не только преобладают, но постоянно возрастают. Хотели таким образом добиться некоторой благосклонности московских власть имущих и подтвердить желание жить в мире и дружбе с Кремлем. Несколько странно при постоянных заверениях о движении в НАТО и в европейские организации. Кого хотели таким образом обмануть, остается только догадываться. При этом НАТО, Запад, Европейский союз действуют на Москву как тряпка известного цвета на парнокопытное животное, участвующее в представлениях в Испании.

Происходящее в Тбилиси есть продолжение избавления от олигархических систем на постсоветском пространстве. Начало положила сама Грузия революцией роз, продолжила Украина двумя Майданами, Киргизия, далее Армения и совсем недавно Молдова. Это очевидный установившийся тренд и противостоять ему, как это делает Москва, совершенно бессмысленно.

Стратегически происходящее, оставим в стороне чисто внутренние проблемы, означает распад постсоветского пространства и фазу окончания российского доминирования.

Характерно, что все так называемые цветные революции имеют антироссийский вид. Отметим, что речь идет о кремлевской политике относительно своих соседей. На бытовом уровне плохого отношения к гражданам России нет даже в Украине, с которой Москва ведет необъявленную войну на Донбассе и аннексировала Крым. Так называемая русофобия действительно существует, но относится исключительно к кремлевской агрессивной политике. Как только изменится московское представление о старших и младших братьях, то никакой русофобии не будет.

Пока же в Кремле продолжают великодержавную политику в отношении своих соседей, и каждый раз нарываются на все возрастающее сопротивление. Вообще российская политика создания очагов напряженности, поддержка сепаратистов в Приднестровье, Нагорном Карабахе, Донбассе, отрыв Абхазии и Южной Осетии и захват Крыма полностью обанкротилась. В том смысле, что не достигла поставленных целей.

Сепаратистские образования в частности, в Молдове, Грузии и Украине не только не препятствовали формированию прозападного курса перечисленных стран, но наоборот, значительно его ускорили и углубили. События в Тбилиси наглядно демонстрируют, что даже тень или самое легкое изменение политического курса в сторону Москвы вызывает не просто отторжение, а сильнейшее сопротивление. И это часть антиолигархического демократического потока, охватывающего практически все постсоветские страны. Более того с этим вынуждены считаться власть имущие в относительно стабильных государствах, например, в Беларуси. Ведь не случайны прозападные маневры бацьки Лукашенко. Его последние пассы относительно усиления роли белорусского языка, все большего антироссийского уклона в трактовке событий истории Беларуси вполне укладываются в попытки некоторого дистанцирования от Москвы.

В российской столице прекрасно видят происходящее, но из догматических соображений делают совершенно неправильные выводы. Привычка видеть во всем зловещую руку Запада — это не просто пропаганда, заимствованная из арсенала соответствующего управления ЦК КПСС, а реальное состояние умов в Кремле и на ближней орбите возле него.

Дело не только в нежелании видеть объективные процессы в странах по периметру российских границ, а в том, что ничего другого в Москве не представляют и делают ставку на грубую силу, в некоторых случаях на прямое военное вторжение как в Грузии и Украине.

Результат такой политики в Молдове, Украине, частично в Армении мы теперь видим на улицах и площадях Тбилиси. Антиолигархические выступления в грузинской столице, имевшие чисто внутренний характер, приобрели антироссийскую направленность именно из-за кремлевской политики. Грузия не забыла и никогда не забудет агрессию России в 2008 году, как этого никогда не забудет Украина.

Вместо терпеливого отхода от одиозных проолигархических политиков, в частности, в Грузии в Москве предпочли санкции и финансовое давление. Эта политика нигде не принесла существенных результатов. Запрещали грузинские вина и минеральную воду, молдавские фрукты и овощи и что в результате. Так или иначе, от таких санкций пришлось отказаться. Ущерб очевиден, но политически все произошло совсем не так как планировали в Москве.

Есть еще один фактор, который носит внутренний характер. Московские запреты наносят удар по так называемой пророссийской группе, при некоторой условности этого определения, в Грузии. Обострение всегда вызывает ответную реакцию, и она редко бывает положительной. Если протестующие добьются проведения в Грузии досрочных парламентских выборов, то не трудно предположить, что на них именно пророссийские силы больше всего потеряют. Кто выиграет от оппозиции пока сказать трудно, но отрицательный результат для Москвы очевиден. Вот почему сейчас грузинская власть будет всячески затягивать этот вопрос в надежде, что протесты как-то рассосутся сами собой.

Здесь есть эффект, который наглядно был продемонстрирован в Киеве в событиях второго Майдана. Тогдашние украинские власти пытались долго тянуть с переговорами надеясь, что протестующим надоест, и они разойдутся. В итоге относительно умеренный Майдан радикализировался и противостояние вышло на новый уровень с известным результатом. Нечто подобное с большой вероятностью может произойти и в Тбилиси.

Российские позиции на Южном Кавказе все больше размываются. Грузия ушла на Запад, и теперь проходит точку невозврата. Армения пытается колебаться в очень узких рамках, в которые сама себя загнала из-за агрессии против Азербайджана. В Баку ведут нейтральную линию при стратегическом партнерстве с Турцией. Пророссийского поворота здесь не просматривается даже в обозримой перспективе.

В регионе Россия теряет последних опорных союзников или партнеров. И винить в этом некого. Зеркало, как известно, ни в чем не виновато.