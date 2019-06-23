Грузинские футболисты вышли на игры в майках с антироссийскими лозунгами

Игроки трех футбольных клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами.

Как сообщает Чемпионат со ссылкой на местные СМИ, такое поведение замечено за командами «Торпедо», «Локомотив» и «Рустави».

Это стало одним из последствий массовых протестов в Грузии, которые которые происходят после скандала с российской делегацией, прибывшую на Генеральную сессию Межпарламентской ассамблеи православия по приглашению Грузии. После оскорблений от грузинских радикалов россияне покинули заседание под охраной.

Добавим, также в Грузии произошло нападение на съемочную группу телеканала «Россия 24».

Отпуск в этой стране могут провести тысячи россиян, так как Ростуризм посоветовал турагентствам пока закрыть продажу туров. С 8 июля авиасообщение России и Грузии временно приостановят.

Позже глава страны Саломе Зурабишвили заявила что политические проблемы не должны влиять на поток туристов из РФ, а в соцсетях Грузии запустили акции поддержку туризма (lenta.ru)