Грузинская оппозиция сравнила территорию у парламента «13-м районом»

Митингующая в Тбилиси уже неделю оппозиция сравнила ситуацию у парламента Грузии в центре города с фильмом «13-й район», сюжет которого развивается в опасном районе Парижа, отгороженном бетонной стеной от остального города, sputnik-georgia.ru.

Этим утром оппозицию, которая пришла пикетировать парламент, встретили железные заграждения и кордоны полиции. Акции протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября — с тех пор, как парламент не смог принять обещанные властями поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов.

«Этот парламент заслуживает и получает то, что существует благодаря железным ограждениям. Перекрыт, как 13-й район», — сказал один из лидеров партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулава журналистам.

Член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что власти Грузии находятся в агонии.