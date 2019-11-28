Грузинская оппозиция сравнила территорию у парламента «13-м районом»

Митингующая в Тбилиси уже неделю оппозиция сравнила ситуацию у парламента Грузии в центре города с фильмом «13-й район», сюжет которого развивается в опасном районе Парижа, отгороженном бетонной стеной от остального города, sputnik-georgia.ru.
Этим утром оппозицию, которая пришла пикетировать парламент, встретили железные заграждения и кордоны полиции. Акции протеста не прекращаются в Тбилиси с 14 ноября — с тех пор, как парламент не смог принять обещанные властями поправки о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов.
«Этот парламент заслуживает и получает то, что существует благодаря железным ограждениям. Перекрыт, как 13-й район», — сказал один из лидеров партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулава журналистам.
Член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили заявил, что власти Грузии находятся в агонии.

«Вы видите, что происходит на Мтацминда, какое там положение? К войне готовятся или к боевым действиям, чтобы несколько сотен человек не добрались к зданию парламента и не выразили протест? Все это сегодняшнее лицо «Грузинской мечты», — отметил Удумашвили.

По его словам, оппозиция не намерена останавливаться.

| 2019-11-28T14:54:37+00:00 28 ноября 2019, 15:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss