Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников возобновить акцию протеста в центре Тбилиси в пятницу в 19.00, передает РИА Новости.
На данный момент проспект Руставели и прилегающая к зданию парламента территория зачищена и охраняется правоохранителям.
«Призываю всех вновь собраться сегодня в 19.00. Будем требовать от руководства адекватных действий. Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это», — заявил Вашадзе журналистам.