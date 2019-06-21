Грузинская оппозиция призвала возобновить акцию протеста в Тбилиси

Председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе призвал сторонников возобновить акцию протеста в центре Тбилиси в пятницу в 19.00, передает РИА Новости.
На данный момент проспект Руставели и прилегающая к зданию парламента территория зачищена и охраняется правоохранителям.
«Призываю всех вновь собраться сегодня в 19.00. Будем требовать от руководства адекватных действий. Власти должны начать говорить, хватит терпеть все это», — заявил Вашадзе журналистам.
| 2019-06-21T08:47:37+00:00 21 июня 2019, 11:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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