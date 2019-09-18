Грузинская оппозиция не исключает импичмента президента

Грузинская оппозиция не исключает, что парламент может поставить вопрос об импичменте президента Грузии Саломе Зурабишвили, в связи с подписанием ею актов о помиловании лиц, совершивших умышленные убийства, сообщает Голос Америки.

После того как стало известно, что среди 34 заключенных, которых в августе помиловала Зурабишвили, трое были осуждены за убийство, включая убийство полицейского, в стране разразился скандал. Зурабишвили в ответ на критику сначала заявила, что так как помилование является дискреционным правом президента, она не намерена давать дополнительные комментарии. Хотя по мере того, как через адвокатов пострадавших становились известны детали о списке помилованных, который не подлежит обнародованию, и недовольство общественности становилось все более масштабным, включая уличные протесты, 18 сентября президент Грузии объявила мораторий на акты о помиловании.

«Помилование – это не то, что думают некоторые люди, это не оправдание для кого-либо или ревизия какого-либо суда, это субъективное и персональное решение президента, находящееся под его ответственностью. Это оценка обстоятельств, данности, это оценка человека, который в то же время является президентом, что не исключает ошибок», – заявила Зурабишвили.

Президента Грузии за спорные помилования осудили и члены правительства, включая премьер-министра Георгия Гахарию.

«Помилование является дискрецией президента, но для меня абсолютно неприемлемо помилование убийцы, особенно убийцы полицейского», – заявил 18 сентября грузинский премьер в комментарии для СМИ.