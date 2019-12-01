Грузинская оппозиция готовит новые митинги

Объединенная оппозиция Грузии намерена провести акции протеста в регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из лидеров оппозиционеров Георгия Вашадзе.

По последней информации, протесты в регионах начнутся на следующей неделе с города Кутаиси, где пройдет масштабное шествие.

Также Вашадзе заявил, что перед началом региональных протестов оппозиция предпримет очередную попытку заблокировать здание парламента в Тбилиси.

14 ноября в столице Грузии начались акции протеста после непринятия депутатами обещанных поправок в Конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную.

| 2019-12-01T23:35:07+00:00 2 декабря 2019, 02:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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