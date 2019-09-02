Грузинская мечта Иванишвили: власть не отдавать

В понедельник утром, премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

«Рамка развития создана, основана, и, следовательно, я принял решение уйти в отставку, так как считаю, что выполнил свою миссию на данном этапе. Для меня было большой честью и в то же время огромной обязанностью выполнять обязанности премьер-министра Грузии по защите интересов нашей страны», — написал он на своей фейсбук-странице.

Он поблагодарил всех министров и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили за поддержку и сотрудничество и отметил, что остается ее членом.

Мамука Бахтадзде до этого занимал пост министра финансов Грузии и возглавил правительство с 2018 года. Комментируя # отставку премьер-министра, грузинский политолог Гела Васадзде сказал, что это было прогнозируемо и об этом много говорили.

«Причин тут две: первая – это события, которые произошли этим летом, так называемая «ночь Гаврилова». Вторая, это парламентские выборы 2020. Бахтадзе является слабой политической фигурой, чтобы вести партию «Грузинская мечта» на эти выборы. По всей вероятности премьером станет нынешний глава МВД Георгий Гахария, чью отставку требует оппозиция. Это тоже своеобразный месседж обществу, что Иванишвили власть отдавать не собирается и будет бороться до конца», — отметил эксперт.

Васадзде также добавил, что есть интересный слух, что премьером станет Гарибашвили (грузинский политический и государственный деятель, премьер-министр Грузии с ноября 2013 по декабрь 2015 года).

«Если это назначение случится, то это будет означать, что на ключевое место министра приходит человек более доверенный, чем Георгий Гахария», — сказал он.

Говоря о грузино-азербайджанских отношениях, эксперт сказал, что особых изменений ожидать не приходится.

«Каких -либо близких отношений у Гахарии с Азербайджаном не прослеживалось. А в целом, с географией трудно спорить, мы останемся стратегическими партнерами, и в силу этого будет сформирован контент наших отношений», — сказал он.

В свою очередь политолог Егор Куроптев тоже считает, что отставка премьер-министра на грузино-азербайджанские отношения никак не повлияет. «Они как были, так и останутся. Между странами есть множество совместных проектов, правда было недопонимание по Давиду Гареджи (Кешикчидаг), но сейчас комиссия решает и этот вопрос».

Что касается самого факта отставки Бахтадзе, эксперт добавил, что следует отметить, что страной с 2012 года руководит Бидзина Иванишвили, и, честно говоря, как зовут министра или премьер-министра не имеет никакого значения.

«Здесь есть такой интересный нюанс: с 20 июня грузинская молодежь требует отставки главы МВД Георгия Гахария, которого сейчас пророчат на пост премьер-министра. Попытка навязать именно этого человека, отставки которого требуют за разгон митинга, это месседж грузинскому обществу, что к власти приводят силовиков. То есть Грузию ждет силовой жесткий курс», — подчеркивает аналитик.

По словам Куроптева, все красиво обыгрывается вокруг российской оккупации и тех провокаций, которые постоянно совершаются на линии оккупации.

«То есть существует очень острый вызов безопасности на данный момент. Этим можно объяснить такое назначение, но в реальности суть не в этом. Обсуждения вокруг кандидатуры Гахарию на пост премьера идут уже несколько лет, его позиции с каждым разом становились все сильнее, он был на самом деле выше премьер-министра по реальной власти и значимости. Но назначения не происходило по разным причинам и, в первую очередь, по причине внутрипартийных игр. Сейчас же это назначение подтвердится, и у партнеров из правящей партии не осталось инструментов, чтобы его не допускать», — подчеркнул аналитик.

Говоря о парламентских выборах в 2020 году, политолог отметил, что сейчас невозможно говорить о том, что будет в 2020 году. «Но то, что сейчас происходит, а именно отставка премьер-министра, назначение Гахария, провокации на линии российской оккупации, ситуация вокруг Давида Гареджи (Кешикчидаг) — все это ничто иное, как подготовка с разных сторон к выборам»,- уверен эксперт.

«Шансы, конечно у оппозиции есть. Сейчас в политику идет бизнесмен владелец ТБС-банка Мамука Хазарадзе и вокруг него собираются многие нейтральные силы, которые не связаны ни с оппозицией, ни с властью. Поэтому у оппозиции будут большие шансы войти в коалиционное правительство. Я уверен, что ни власть, ни оппозиция не наберет большинство, поэтому правительство будет сформировано коалиционным», — резюмировал он.