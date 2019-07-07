Грузинская компания «Аджара Текстиль» будет шить формы футбольных сборных на ЧЕ 2020 года

Грузинская компания «Аджара Текстиль» будет шить формы футбольных сборных ряда стран к чемпионату Европы 2020 года, заявил финансовый директор предприятия Гия Ломинадзе, сообщает Грузия Online.

«В будущем году, возможно, у нас будут пошиты формы очень многих известных сборных. Пока у нас нет конкретной информации, сборные каких стран будут, поэтому пока не могу озвучить данную информацию, однако мы будет предоставлять информацию поэтапно», — заявил Ломинадзе.

По его же словам, в нынешнем году его предприятие будет шить формы и для разных клубов.

«Аджара текстиль» снабжает формами до 35 спортивных команд в мире. На этом предприятии шьют формы таких клубов, как «Дортмунд», «Аякс», «Арсенал» и «Лион». На этом предприятии были пошиты и формы для сборной Хорватии, в которых она выступала на чемпионате мира 2018 года.