Грузино-азербайджанская межпарламентская группа осталась без руководителя

Звиад Дзидзигури подал в отставку с должности руководителя грузино-азербайджанской межпарламентской группы дружбы.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил сам Звиад Дзидзигури.

По его словам, он приостановил свои полномочия по всем ранее занимаемым должностям в законодательном органе. Депутат уже освободил свой рабочий кабинет. Впредь Звиад Дзидзигури будет независимым депутатом.

Отметим, что с ноября 2016 года З.Дзидзигури занимал должность зампреда парламента, а с марта 2017 года возглавлял грузино-азербайджанскую межпарламентскую группу дружбы.

Причиной его ухода послужило отсутствие поддержки 14 ноября в законодательном органе перехода к пропорциональной избирательной системе.