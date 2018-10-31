Группа сенаторов призвала Трампа приостановить переговоры с Саудовской Аравией по мирному атому

Группа сенаторов-республиканцев в среду попросила президента Дональда Трампа приостановить переговоры с Саудовской Аравией в области мирной атомной энергетики на фоне убийства саудовского журналиста Джамаля Кашикчи и действий Эр-Рияда в Йемене и Ливане, сообщает РИА Новости.

Пятеро законодателей во главе с Марко Рубио заявили, что, если Трамп не остановит переговоры, то они прибегнут к Закону об атомной энергетике, чтобы заблокировать любые соглашения с Саудовской Аравией в этой сфере.

«Поступающая информация об убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашикчи, а также о некоторых действиях Саудовской Аравии в связи с Йеменом и Ливаном вызывает дальнейшее серьезное беспокойство по поводу прозрачности, ответственности и решений действующего руководства Саудовской Аравии», – написали сенаторы.

«В связи с этим мы просим Вас приостановить все переговоры по соглашению в области мирной атомной энергетики между США и Саудовской Аравией», – заявили законодатели. Письмо, о котором первым сообщил канал NBC News, также подписали сенаторы Кори Гарднер, Рэнд Пол, Дин Хеллер и Тодд Янг.

Представители Белого дома пока не отвечают на запрос о комментариях по поводу обращения сенаторов.

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