«Громко и шумно»: Park Cinema провел закрытый показ нового «Форсажа»

Любители ли вы машины так, как любим их мы? А любители ли вы Дуэйна Джонсона и Дженсона Стэтхема так, как любим их мы?

А как вы относитесь к андерграунд-вечеринкам с мотоциклами, тюнингованными машинами, красивыми девушками и вкусной едой?

Все это было в среду на парковке Park Cinema Metropark, где прошла вечерника, посвященная пресс-показу фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Необычные мероприятия от Park Cinema уже стали приятным дополнением к просмотру фильма, но, кажется, в этот раз они превзошли сами себя: помимо внушительного состава гостей, главным центром притяжения вечеринки стали тюнингованные машины, рядом с которыми гости фотографировались даже после того, как начался сам фильм.