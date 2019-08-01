«Громко и шумно»: Park Cinema провел закрытый показ нового «Форсажа» 

Любители ли вы машины так, как любим их мы? А любители ли вы Дуэйна Джонсона и Дженсона Стэтхема так, как любим их мы?

А как вы относитесь к андерграунд-вечеринкам с мотоциклами, тюнингованными машинами, красивыми девушками и вкусной едой?

Все это было в среду на парковке Park Cinema Metropark, где прошла вечерника, посвященная пресс-показу фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» с Джейсоном Стэтхемом и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Необычные мероприятия от Park Cinema уже стали приятным дополнением к просмотру фильма, но, кажется, в этот раз они превзошли сами себя: помимо внушительного состава гостей, главным центром притяжения вечеринки стали тюнингованные машины, рядом с которыми гости фотографировались даже после того, как начался сам фильм.

| 2019-08-01T17:25:39+00:00 1 августа 2019, 20:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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