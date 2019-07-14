Гройсман предложил сократить вдвое число министров на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости сокращения числа министров. Об этом 14 июля сообщила его пресс-служба.

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По мнению главы украинского правительства, такие меры позволят улучшить управление и результаты работы министров.

Сейчас количество членов правительства составляет 25 человек, включая самого Гройсмана и шесть вице-премьеров.

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», — подчеркнул глава правительства Украины.

13 июля сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом о cсокращении числа депутатов Верховной рады. По его словам, такое решение требует основательного анализа и научного подхода.

| 2019-07-15T00:09:33+00:00 15 июля 2019, 00:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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