Гройсман предложил сократить вдвое число министров на Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости сокращения числа министров. Об этом 14 июля сообщила его пресс-служба.

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По мнению главы украинского правительства, такие меры позволят улучшить управление и результаты работы министров.

Сейчас количество членов правительства составляет 25 человек, включая самого Гройсмана и шесть вице-премьеров.

«Максимум 12 чиновников — оптимизированное количество министерств. Это улучшит управление и конечный результат. Буду предлагать это на следующую каденцию», — подчеркнул глава правительства Украины.

13 июля сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом о cсокращении числа депутатов Верховной рады. По его словам, такое решение требует основательного анализа и научного подхода.