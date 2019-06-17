Гройсман пожаловался на враждебную систему Порошенко

Украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что система, выстроенная экс-главой Украины Петром Порошенко, мешала ему проводить реформы в стране. Как передает Газета.Ru, об этом он рассказал украинским СМИ.

Он признался, что ему удалось все же провести некоторые реформы, однако «многое и не удалось».

«Вся система вокруг меня была враждебной», — поделился Гройсман.

Он отметил, что у него не получилась перенастроить эту систему, так как не было «никаких рычагов». По его мнению, все может измениться с приходом к власти нового украинского лидера Владимира Зеленского, который поможет «вычистить» и создать «нормальные условия для экономики».

«У предыдущего президента такой воли не было… Сейчас у меня есть шанс», — заключил Гройсман.