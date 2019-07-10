Гройсман потребовал найти деньги на военный парад, отмененный Зеленским

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министерству финансов и министерству обороны страны найти средства для финансирование военного парада в честь Дня независимости, сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что нужно посчитать стоимость проведения парада и источники его финансирования.

По словам Гройсмана, деньги не должны быть изысканы за счет соцвыплат.

Ранее экс-глава Украины Петр Порошенко заявил, что недоволен решением действующего лидера страны Владимира Зеленского, который отменил проведение военного парада в День независимости.

| 2019-07-10T13:33:42+00:00 10 июля 2019, 13:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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