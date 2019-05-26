Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

«Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.

По его словам, перед «Украинской стратегией» стоят три фундаментальные задачи: уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.

Резюмируя, Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.

Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали «многие политики». Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией «Украинская стратегия».