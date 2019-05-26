Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Об этом глава правительства сказал в интервью ICTV.
Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали «многие политики». Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией «Украинская стратегия».

«Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.
По его словам, перед «Украинской стратегией» стоят три фундаментальные задачи: уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.
Резюмируя, Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.
| 2019-05-26T23:16:30+00:00 27 мая 2019, 06:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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