Гройсман отказался объединяться с Порошенко на парламентских выборах

Подавший в отставку премьер-министр Украины Владимир Гройсман не намерен объединяться с бывшим президентом Петром Порошенко на предстоящих парламентских выборах. Об этом глава правительства сказал в интервью ICTV.
Гройсман отметил, что подобные предложения поступали от Порошенко, а возможность создания коалиции обсуждали «многие политики». Однако премьер-министр намерен участвовать в выборах самостоятельно со своей партией «Украинская стратегия».
«Я считаю, что мы просто разные», — заявил глава правительства.
По его словам, перед «Украинской стратегией» стоят три фундаментальные задачи: уверенность граждан в будущем, нормальный достаток и безопасность.
Резюмируя, Гройсман отметил, что в качестве главы правительства он сильно ограничен в кадровых возможностях и принятии решений, которые ему кажутся более эффективными.