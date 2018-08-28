Гробницы бедняков времен Клеопатры обнаружены в Египте

В этой точке им удалось найти сразу несколько архитектурных комплексов, построенных во времена Клеопатры и других поздних Птолемеев. Каждый из них представлял собой набор из нескольких небольших гробниц, выточенных в толще скал, и более просторного общего зала, где находились входы в эти усыпальницы. РИА Новости

«Эти гробницы использовались очень долгое время древними египтянами, большая часть которых была, по всей видимости, бедняками. Их стены покрыты известковым раствором и частично расписаны, причем часть гробниц перестраивали, вскрывали и расширяли. Это говорит о том, что ими пользовались несколько поколений жителей Александрии», — рассказывает Айман Ашмави (Aiman Ashmawi), один из участников раскопок.Его команда, как отмечает археолог, открыла огромный сегмент античного кладбища во время раскопок, которые египетские ученые вели на месте постройки новой железной дороги к западу от города, чья предшественница была частично разрушена во время Второй мировой войны.