Гризманн: я не так уж плох в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после победы над «Вильярреалом» (2:1) рассказал о первых месяцах в новом клубе, передает Газета.Ru.

Француз отметил, что на данный момент его дела в Каталонии складываются хорошо.

«У нас были неудачные периоды, но мы будем прибавлять. Мы можем стать лучше и будем продолжать работать. У нас есть новички, которые должны адаптироваться к работе. Да, сейчас мы далеки от своей лучшей формы, но со временем мы прибавим. Здесь другой футбол, отличающийся от того, что был у меня в «Атлетико».

Я не так уж и плох, уже забил три мяча. Я работаю на команду — если получается забить или ассистировать, еще лучше», – цитирует Гризманна Sport.es.