Гризманн больше не является главной трансферной целью «Барселоны»

Переход нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» может не состояться, сообщает Marca.

По словам издания, руководство каталонского клуба и лично его президент Жосеп Мария Бартомеу в настоящий момент заморозили трансфер французского футболиста и раздумывают над его целесообразностью.

Функционера смущают сразу несколько факторов потенциального перехода. Во-первых, Гризманн обойдется «Барселоне» в 120 млн евро. С учетом годового оклада, который составит около 17 млн, сделка обойдется клубу в солидную сумму. Также Бартомеу осведомлен, что игроки команды скептически относятся к возможному переходу Антуана из-за его отказа сине-гранатовым прошлым летом. В связи с этими обстоятельствами форвард перестал быть главной целью каталонцев на летнее трансферное окно.

Ранее в этом месяце Гризманн объявил о решении покинуть «Атлетико». Сообщалось, что, помимо «Барселоны», на 28-летнего нападающего претендуют «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».