Григорий Лепс записывает песни со Стивеном Сигалом на «Жару»

Российский музыкант Григорий Лепс заявил о записи совместных музыкальных произведений с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом.
Ранее Сигал, как спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, присутствовал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, и заявил, что пытается своей деятельностью наладить отношения между странами мира, в том числе, между Россией и Америкой.
«Идёт запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», — написал Лепс в своем Instagram.
Фестиваль «Жара» учредили в 2016 году музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и основатель «Русского радио» и премии «Золотой Граммофон» Сергей Кожевников.
| 2019-07-07T22:50:12+00:00 8 июля 2019, 00:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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