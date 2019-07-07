Григорий Лепс записывает песни со Стивеном Сигалом на «Жару»

Российский музыкант Григорий Лепс заявил о записи совместных музыкальных произведений с американским актером и кинопродюсером Стивеном Сигалом.
Ранее Сигал, как спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, присутствовал на пленарном заседании в рамках ПМЭФ, и заявил, что пытается своей деятельностью наладить отношения между странами мира, в том числе, между Россией и Америкой.
«Идёт запись произведений на фестиваль «Жара» с другом Стивеном Сигалом», — написал Лепс в своем Instagram.
Фестиваль «Жара» учредили в 2016 году музыканты Григорий Лепс, Эмин Агаларов и основатель «Русского радио» и премии «Золотой Граммофон» Сергей Кожевников.