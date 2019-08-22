Грезы о Гренландии

Нынешний президент Америки человек весьма неординарный, и многие уже перестали обращать внимание на его причуды. Но совсем недавно Дональду Трампу все-таки удалось удивить многих – своим неожиданным желанием заполучить Гренландию, крупнейший в мире остров.

16 августа в СМИ просочилась информация, что президент расспрашивает своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушает про ресурсы острова, его геополитическое значение, и в том числе о возможности расширения американского военного присутствия в Арктике. Отмечается, что он даже попросил юрисконсульта Белого дома провести правовую экспертизу проекта.

Некоторые из советников Трампа поддержали план, назвав его экономически целесообразным, в то время как другие полагают, что речь идет о «мимолетном увлечении» президента, которое никогда не реализуется.

Однако ж, последние заявления Трампа свидетельствуют, что от идеи этой он не отказался. Он даже как будто слегка обиделся, отложив запланированный ранее на 2-3 сентября визит в Данию. Президент США заявил: «Основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз».

В правительстве и общественных кругах Дании желание Трампа действительно вызвало возмущение и гневные отповеди, однако вот королевская семья оценила идею президента США положительно. Например, принцесса Дании Антония Шаумбург-Липпе заявила, что остров может оказаться в распоряжении Штатов, если этого захотят местные жители. «Народ Гренландии должен и может решать свою собственную судьбу», — заявила она.

Отмечается, что стоимость Гренландии в США оценили в $10 трлн.

Своей оценкой происходящего поделился с # специалист в области политической географии, известный эксперт в сфере международных отношений Ильгар Велизаде:

— Вообще-то, США очень долгое время претендуют на роль арктической державы. Эту роль оспаривает и Россия, обладающая значительной частью бассейна Северного Ледовитого океана, и на эту же роль претендуют Канада и Норвегия.

Борьба за Арктику — одна из малоизвестных и мало освещаемых тем в мировой политике, однако эта борьба ведется и не прекращается, несмотря на события последних десятилетий. Она видоизменяется, трансформируется в новое качество, но, тем не менее, продолжается. Поэтому и к твитам Трампа все-таки нужно относиться серьезно.

Конечно, это не значит, что речь идет о возможности совершения какой-то реальной сделки, в частности, купли-продажи Гренландии, но, как минимум, эти твиты, эта информация говорит нам о том, что влиятельные круги США рассматривают вопросы утверждения своего господства, гегемонии в Арктике.

Конечно, я не хотел бы углубляться в детализацию этой темы, однако у меня есть свои соображения по этому поводу. Гренландия — это очень серьезный форпост на арктических широтах, но надо иметь в виду, что Дания не безраздельно владеет этим форпостом. Несмотря ни на что, в Гренландии все же существует местное самоуправление, высокая степень автономии, это квази-государственное образование. Дания осуществляет фактически протекторат над этим островом, занимается внешней политикой Гренландии и решает вопросы оборонного характера. Но и то — ограниченно, поскольку местный парламент имеет право блокировать решения Дании, и наоборот, инициировать принятие каких-то законов, которые могут звучать не совсем в унисон с мнением Копенгагена.

Кстати, несколько раз в последние десятилетия прошлого века парламент Гренландии принимал решения о проведении референдумов по поводу независимости, и благодаря перевесу лишь очень незначительного числа голосов, Гренландия оставалась в составе Дании.

То есть, с политической точки зрения, даже если Трамп захочет, грубо говоря, купить Гренландию, Дания не сможет продать этот крупный остров, поскольку есть еще и мнение местного парламента. Вот такой технический момент.

Что касается ресурсной базы, конечно, в районе Гренландии много полезных ископаемых. В частности, это залежи нефти, газа, большие рыбные ресурсы поблизости от острова. Есть у него и сомнительная слава центра китобойного промысла – он ведется неподалеку от его берегов.

Но я не думаю, что Соединенным Штатам сейчас так уж нужны ресурсы Гренландии. Скорее всего, тут надо иметь в виду локацию, геостратегическое положение Гренландии и возможность претендовать (за счет обладания ею) на значительную часть Арктики. Гренландия — малоосвоенный остров, но при реализации соответствующих инфраструктурных проектов тут можно построить и наземные военные базы, и гавани для подводного флота.

Речь в данном случае может идти о доминировании не только в бассейне Северного Ледовитого океана, но и в Северной Атлантике в целом. Конечно, в довесок и природные ресурсы. То есть, покупка Гренландии могла бы окупиться с лихвой.

Сейчас активные попытки освоения этой части планеты предпринимают не только арктические державы, но и, что называется, внерегиональные государства. В частности, Китай и Япония обращают внимание на Арктику.

У КНР даже есть программа по постройке своих ледоколов, которые могли бы освоить северный маршрут и поставлять китайские товары напрямую в страны Северной Европы.

Геополитические амбиции США не позволяют им спокойно наблюдать за тем, как другие страны-гиганты осваивают перспективные регионы планеты, а они остаются где-то в стороне. Сами США имеют возможность присутствовать в этом регионе только через Аляску, и, по всей видимости, им этого недостаточно. То есть, геостратегические, военно-политические планы, наверное, и определяют сегодняшний интерес лидера Соединенных Штатов к этому региону.