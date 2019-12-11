Грету Тунберг журнал Time назвал «человеком 2019 года»

Американский еженедельник Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг «человеком 2019 года». «Грета Тунберг стала наиболее убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме нашей планеты», — заявил журнал в среду, 11 декабря.

С возмущенного тинейджера и внезапного протестного всплеска начался один из наиболее невероятных и быстрых в мировой истории взлетов на вершину глобального влияния, указали журналисты. По их словам, школьница, протестовавшая в одиночестве перед парламентом в Стокгольме, за чуть более года стала лидером всемирного молодежного движения.

«Это был год, когда климатический кризис вышел из закулисья в центр сцены, из фонового политического шума превратился в центральную тему мировой повестки, и никто не сделал для этого больше, чем Грета Тунберг», — подчеркнуло издание. (DW)

| 2019-12-11T21:37:24+00:00 11 декабря 2019, 23:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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