Грету Тунберг журнал Time назвал «человеком 2019 года»

Американский еженедельник Time назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг «человеком 2019 года». «Грета Тунберг стала наиболее убедительным голосом, рассказывающим о самой важной проблеме нашей планеты», — заявил журнал в среду, 11 декабря.

С возмущенного тинейджера и внезапного протестного всплеска начался один из наиболее невероятных и быстрых в мировой истории взлетов на вершину глобального влияния, указали журналисты. По их словам, школьница, протестовавшая в одиночестве перед парламентом в Стокгольме, за чуть более года стала лидером всемирного молодежного движения.

«Это был год, когда климатический кризис вышел из закулисья в центр сцены, из фонового политического шума превратился в центральную тему мировой повестки, и никто не сделал для этого больше, чем Грета Тунберг», — подчеркнуло издание. (DW)