Грету Тунберг пригласили выступить в ГД

Посольство Швеции в Москве получило письмо российского депутата с приглашением для шведской эко-активистки Греты Тунберг выступить в с речью для молодёжи в Госдуме, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«Да, мы получили это письмо», — сказали в посольстве Швеции в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ.