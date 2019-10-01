Грету Тунберг пригласили выступить в ГД

Посольство Швеции в Москве получило письмо российского депутата с приглашением для шведской эко-активистки Греты Тунберг выступить в с речью для молодёжи в Госдуме, сообщили РИА Новости в дипмиссии.

«Да, мы получили это письмо», — сказали в посольстве Швеции в РФ.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, первый зампред думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил юную шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед российской молодежью, соответствующее письмо парламентарий передал в посольство Швеции в РФ.

| 2019-10-01T16:04:04+00:00 1 октября 2019, 19:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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