Греция за дружбу и сотрудничество с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за развитие дружественных отношений с Турцией, основанных на нормах международного права. Об этом пишет агентство Anadolu.

Выступая в парламенте на обсуждениях программы нового правительства страны, Мицотакис призвал «Реджепа Тайипа Эрдогана к формированию единой позиции для принятия смелых шагов».

По его словам, стороны должны отказаться от «гневной риторики»: «Мы живем в едином регионе. Бессмысленная напряженность и гонка вооружений лишают обе страны значимых ресурсов. Тогда как эти средства можно потратить во благо Греции и Турции», — сказал Мицотакис.

Партия Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» победила на выборах 7 июля, а сам он принес присягу в качестве премьер-министра Греции.

| 2019-07-21T13:20:07+00:00 21 июля 2019, 15:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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