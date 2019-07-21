Греция за дружбу и сотрудничество с Турцией

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выступил за развитие дружественных отношений с Турцией, основанных на нормах международного права. Об этом пишет агентство Anadolu.

Выступая в парламенте на обсуждениях программы нового правительства страны, Мицотакис призвал «Реджепа Тайипа Эрдогана к формированию единой позиции для принятия смелых шагов».

По его словам, стороны должны отказаться от «гневной риторики»: «Мы живем в едином регионе. Бессмысленная напряженность и гонка вооружений лишают обе страны значимых ресурсов. Тогда как эти средства можно потратить во благо Греции и Турции», — сказал Мицотакис.

Партия Кириакоса Мицотакиса «Новая демократия» победила на выборах 7 июля, а сам он принес присягу в качестве премьер-министра Греции.