Греция вышлет посла Ливии, если он не представит текст договора с Турцией по морским зонам

Глава МИД Греции Никос Дендиас заявил, что посол Ливии будет объявлен персоной нон грата и выслан из Греции, если не представит до пятницы текст меморандума о взаимопонимании по демаркации морских зон между Турцией и Ливией. С таким заявлением Дендиас выступил в понедельник в эфире телеканала Skai.

По мнению главы МИД Греции, с помощью заключенного с Ливией меморандума о разграничении морских зон «Турция стремится к тому, чтобы было признано, что у [находящихся между турецким и ливийским побережьями греческих] островов нет континентального шельфа, не только у [греческого острова] Кастелоризо, но и у островов Эгейского моря, которые очень велики». С таким утверждением Дендиас выступил в ответ на «провокационное заявление МИД Турции», с помощью которого Анкара оспаривает наличие континентального шельфа у Кастелоризо.

В этой связи Дендиас напомнил, что в пятницу МИД Греции срочно потребовал у посла Ливии в Афинах текст данного меморандума. «Если посол Ливии не предоставит нам соглашение в пятницу, то он будет объявлен персоной нон грата и выслан из страны», — предупредил руководитель внешнеполитического ведомства.

«Существуют десятки решений юридических органов [по поводу континентального шельфа], которые поддерживают совершенно противоположную точку зрения, чем Турция. Турция прикрывается тем, что она не подписала Конвенцию по морскому праву, и в своей тактике ведения переговоров ссылается на вещи, которые не имеют под собой основания», — сказал Дендиас.

Касаясь заключенного между Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии соглашения о военном сотрудничестве, Дендиас сказал, что, «весьма вероятно, что с его помощью Турция нарушит эмбарго, введенное Советом Безопасности в отношении поставок оружия в Ливию».(ТАСС)