Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией

«В первом письме подчеркивается, что «соглашение» Турции и Ливии было заключено недобросовестно и нарушает морское право, поскольку морские зоны Турции и Ливии не являются смежными, а между двумя государствами нет общей морской границы. Кроме того, в «соглашении» не учитываются греческие острова и их право иметь морские зоны (континентальный шельф и ИЭЗ)», — сказал Петсас.

По его словам, в письме также отмечается, что «соглашение» является недействительным, поскольку оно не было одобрено ливийским парламентом, о чем свидетельствует письмо председателя ливийского парламента генеральному секретарю ООН.

«По этим причинам наша страна в целом отвергает его как недействительное и неспособное повлиять на суверенные права Греции», — сказал официальный представитель правительства.

«Отмечается (в письме — ред.) также, что заключение «соглашения» нарушает мир и безопасность в регионе, а также содержится призыв к Совету Безопасности рассмотреть его (соглашение — ред.), чтобы осудить как противоречащее международному праву, и призвать Турцию и Ливию воздерживаться от любых действий, которые нарушили бы суверенные права Греции и обострили напряженность в регионе», — сообщил Петсас.