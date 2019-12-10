Греция попросила ООН не признавать меморандум между Турцией и Ливией

Министерство иностранных дел Греции направило письма генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН с просьбой не признавать меморандум между Турцией и Ливией по морским зонам, поскольку он нарушает международное право, и не регистрировать его, сообщил официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас на брифинге во вторник.
«В первом письме подчеркивается, что «соглашение» Турции и Ливии было заключено недобросовестно и нарушает морское право, поскольку морские зоны Турции и Ливии не являются смежными, а между двумя государствами нет общей морской границы. Кроме того, в «соглашении» не учитываются греческие острова и их право иметь морские зоны (континентальный шельф и ИЭЗ)», — сказал Петсас.
По его словам, в письме также отмечается, что «соглашение» является недействительным, поскольку оно не было одобрено ливийским парламентом, о чем свидетельствует письмо председателя ливийского парламента генеральному секретарю ООН.
«Отмечается (в письме — ред.) также, что заключение «соглашения» нарушает мир и безопасность в регионе, а также содержится призыв к Совету Безопасности рассмотреть его (соглашение — ред.), чтобы осудить как противоречащее международному праву, и призвать Турцию и Ливию воздерживаться от любых действий, которые нарушили бы суверенные права Греции и обострили напряженность в регионе», — сообщил Петсас.
По его словам, Греция в письме на имя генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша просит в связи с недействительностью соглашения не регистрировать его в Организации Объединенных Наций и не публиковать отделом океанического и морского права ООН.