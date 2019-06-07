Греция озабочена покупкой Турцией С-400

Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что Афины обеспокоены решением Турции приобрести российские ракетно-зенитные комплексы С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такое приобретение турецкой стороной приведет к необходимости перестроить систему вооружений Греции.

«Она [покупка] ставит противовоздушную систему региона в иную концепцию. Тогда [в случае покупки] мы должны перепланировать и перенастраивать нашу систему», — отметил Апостолакис.

Также он выступил против покупки Анкарой американских истребителей F-35, которые греческим системам трудно обнаружить.

«Они [Турция] смогут стрелять во все, что летает», — уточнил Апостолакис.

Он заключил, что эта проблема очень беспокоит правительство Греции.