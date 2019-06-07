Греция озабочена покупкой Турцией С-400

Министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис заявил, что Афины обеспокоены решением Турции приобрести российские ракетно-зенитные комплексы С-400. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, такое приобретение турецкой стороной приведет к необходимости перестроить систему вооружений Греции.

«Она [покупка] ставит противовоздушную систему региона в иную концепцию. Тогда [в случае покупки] мы должны перепланировать и перенастраивать нашу систему», — отметил Апостолакис.

Также он выступил против покупки Анкарой американских истребителей F-35, которые греческим системам трудно обнаружить.

«Они [Турция] смогут стрелять во все, что летает», — уточнил Апостолакис.

Он заключил, что эта проблема очень беспокоит правительство Греции.

| 2019-06-07T00:55:50+00:00 7 июня 2019, 08:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss