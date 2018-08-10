Греция отзывает посла из Москвы

По словам собеседника агентства, подобное решение принял лично министр иностранных дел Греции Никос Котзиас.Источник рассказал, что в ближайшие дни Фриганас вернется в Афины, в Москву будет направлен другой посол, но пока неизвестно, когда это произойдет.

Информацию об отзыве посла также подтвердил греческий дипломатический источник.

Официальный комментарий МИД получить пока не удалось.

Отзыв посла происходит в период кризиса в дипломатических отношениях двух стран после взаимной высылки греческих и российских дипломатов.