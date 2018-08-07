Греция отзовет двух своих дипломатов после зеркальных мер Москвы

Греция после принятия Москвой зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов вынуждена будет вернуть из России своего торгового представителя Адамантиоса Каритианоса и дипломатического служащего Андреаса Такиса, ответственного за средства связи. С таким утверждением выступилав понедельник греческая газета «Прото тема».

По ее информации, Греция из-за ответных мер не сможет направить в Москву Йоргоса Сакеллариа, руководителя политического бюро главы МИД Греции.

«Прото тема» утверждает, что после объявления в понедельник о принятии РФ зеркальных мер в МИД Греции был вызван сотрудник посольства РФ в Афинах, которому был заявлен протест. Комментарий посольства РФ в связи с этой публикацией получить пока не удалось.

Ранее в МИД РФ сообщили, что посол Греции в России Андреас Фриганас в понедельник был вызван в Министерство иностранных дел РФ, где ему вручилиноту о принятии зеркальных мер в ответ на высылку российских дипломатов.

11 июля афинская газета «Катимерини» со ссылкой на источники сообщила, что правительство Греции приняло решение о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну еще двум. Как утверждало издание, Афины обвиняют их во вмешательстве во внутренние дела страны и в действиях, подрывающих национальную безопасность. Позднее официальный представитель кабинета министров Греции Димитрис Дзанакопулос в эфире телеканала «Скай» подтвердил информацию о высылке дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что данный шаг не скажется позитивно на двусторонних отношениях и будет иметь зеркальные последствия.

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