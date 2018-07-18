Греция обвинила МИД России в «неуважении к стране»

Министерство иностранных дел Греции, комментируя брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, обвинило министерство в «неуважении к третьей стране», непонимании современного мира и потребовало прекратить «постоянное неуважение к Греции» и вмешательство во внутренние дела.

«Сегодняшние заявления представителя МИД России являются характерным примером неуважения к третьей стране, а также отсутствия понимания современного мира, в котором государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику. Такая негативная логика побудила четырех российских граждан принять действия, которые привели к их высылке или запрету на въезд в Грецию», — говорится в заявлении МИД Греции, поступившем в РИА Новости.

В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что действия, подобные высылке российских дипломатов из Греции, не остаются без последствий. По ее словам, в России есть понимание того, что «народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты».