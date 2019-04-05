Греция не исключила закупку F-35

Греция рассматривает возможность приобретения американских истребителей-бомбардировщиков F-35 пятого поколения в рамках модернизации своего военно-воздушного флота, заявил в пятницу министр национальной обороны Греции Эвангелос Апостолакис.

В ходе посещения министром авиабазы Андровида, откуда производятся полеты авиации в рамках многонациональных учений «Возница 2019» (Iniohos), журналисты попросили Апостолакиса прокомментировать заявление Пентагона, что Греция находится среди пяти потенциальных стран-покупателей, которые могут получить новые истребители F-35.

«Вы очень хорошо знаете, что мы, помимо модернизации F-16, находимся в процессе выбора нового самолета, который Греция начнет постепенно получать, чтобы мы могли перейти к новому поколению самолетов. Это заявление (Пентагона) помогает этой перспективе. Мы посмотрим, посмотрим на это, посмотрим на все компоненты и посмотрим, как пойдет», — сказал министр.